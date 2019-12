Stiri pe aceeasi tema

- Englezul Michael Owen, 40 de ani, a acordat un interviu pentru jurnalistul Carl Markham in care a vorbit despre cariera lui și despre problemele de sanatate avute. „Probabil ca pana la 20 de ani eram unul dintre cei mai buni jucatori de varsta mea. Asta a continuat pentru o perioada, dar accidentarile…

- Ozana Barabancea și-a rugat prietenii sa se roage pentrufiica ei, Gloria, care astazi are de susținut un examen extrem de important. Dupa ce prietenii virtuali au crezut iniinițial ca tanara are alte probleme grave, artista a lamurit situația și a explicat despre ce e vorba.Ozana Barabancea i-a rugat…

- "Am nevoie de rugaciune acum!!!! Mulțumesc!!! Pentru fata mea!", a scris Ozana Barabancea, in urma cu puțin timp, pe Facebook, scrie dcnews.ro. Citeste si A MURIT! Ozana Barabancea, in DOLIU: A decedat cum am ajuns la hotel Mesajul i-a alarmat pe oameni. Aceștia au inceput sa posteze…

- TVR 1 va lansa pe 23 decembrie reality show-ul „Down the Road. Aventura“, in care protagonisti sunt opt tineri cu sindromul Down. Mircea Radu, gazda emisiunii, este cel care ii va duce pe tineri „in calatoria vietii lor“, in Brasov, acolo unde au avut loc filmarile.

- Ozana Barabancea pentru prima data pe scena alaturi de copiii ei! Cu mari emotii, artista a oferit declaratii de la marele eveniment ce a avut loc la un castel din inima Capitalei. Si doar ea, ci si iubita fiului ei, Andrew... Cum s-a simtit artista pe scena cu copiii ei, dar si cum este in rolul de…

- Cand intra in ring e cel mai dur barbat, iar la bratul sotiei... cel mai romantic! Catalin Morosanu a facut dezvaluri fara precedent despre partea sentimentala a vietii sale si, automat, despre viata traita alaturi de Georgiana. Se considera norocos ca si-a gasit jumatatea!

- La Rai da Buni, Ozana Barabancea face dezvaluiri din culisele ”Te cunosc de undeva!”. Iata ce se intampla la filmari și nu se vede niciodata la televizor. Indragita catareața a oferit un interviu spumos in emisiunea lui Mihai Morar.

- Ozana Barabancea continua sa ne surprinda! Vedeta a dezvaluit ca, mai nou, este colega cu fiul ei, Andrew. Ea la master, el la licenta! Si daca se intalnesc pe holul institutiei, sa nu cumva sa-i spuna "mama". Iar asta nu e tot...