- Numeroase loturi de inghețata Mars – Bounty, Twix și Snickers – au fost retrase de pe piața din Romania. Asta din cauza oxidului de etilena la niveluri mai mari decat cele permise de legislația UE. Anunțul a fost facut sambata de catre Autoritatatea Naționala Sanitar Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor…

