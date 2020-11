Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Ovidiu Popa, candidat PMP Timiș pentru Senat, a precizat ca principala prioritate pentru partidul din care face parte o reprezinta infrastructura. „Avem autostrada care teoretic ne leaga de Sibiu, știți ca este acest hop intre Margina și Holdea,…

- Am constatat faptul ca cei de la Mișcarea Populara, prin varfurile de lance, Sergiu Sechelariu-candidat pentru Senat și Ion Melinte-candidat pentru Camera Deputaților, abordeaza un stil direct de campanie in care mesajele populiste și manipulatoare lipsesc cu desavarșire. In viziunea lor, schimbarea,…

- Alin Nica a acuzat astazi USR-PLUS ca prefera alianțe cu PSD sau cu Pro Romania, in timp ce sursele PRESSALERT.ro au dezvaluit ca chiar liberalii forțeaza aceasta direcție pentru cei cu care ar putea sa formeze lesne majoritați in Consiliul Local Timișoara și in Consiliul Județean Timiș. „Alin Nica…

- Nicolae Birau, primar al comunei Variaș și coordonator Pro Romania Timiș, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente de pe scena politica locala și naționala dar și despre alegerile parlamentare…

- Alin Popoviciu a detaliat, in emisiunea PRESSALERT LIVE, cum au decurs lucrurile in PNL Timiș in timpul campaniei electorale și dupa aceasta, acuzandu-l pe Alin Nica de faptul ca ar fi sabotat campania mai multor candidați liberali. Conform fostului secretar general al PNL Timiș, antipatia lui Alin…

- Simion Moșiu, consilierul local PNL care a fost ales pentru un nou mandat, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre alegerile locale de acum mai bine de doua saptamani și cum schimba rezultatul acestora „dinamica” din Consiliul…

- "Parerea mea este ca da (redeschiderea scolilor are legatura cu creseterea numarului de infectii, n.r.), suntem la 10-12 zile de la momentul redeschiderii scolilor. Spuneam sa vedem ce se intampla peste 10-12-14 zile. Deocamdata vedem - numar mare de cazuri. Duminica am avut un record pentru ziua de…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS la Primaria Timisoara, s-a aratat amuzat de mirarea lui Nicolae Robu cu privire la finantarea campaniei sale. Invitat la PRESSALERT LIVE, cetateanul german care isi propune sa schimbe status quo-ul in administratia locala a subliniat sprijinul pe care-l are de la voluntari…