Stiri pe aceeasi tema

- Ingerii pazitori sunt considerați calauzele noastre spirituale, care ne insoțesc și ne protejeaza in timpul calatoriei noastre pe pamant. Nascuți intr-o anumita zi a saptamanii, avem acces la energiile planetare și la trasaturile distincte ale ingerilor noștri pazitori, care ne ajuta sa navigam prin…

- Inflatia anuala a coborat in luna iulie sub pragul de 10%, ajungang la 9,4%, in conditiile in care preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022, la marfuri cu 4,2%, iar la servicii cresterea este de 11,6%, arata datele INS publicate vi

- Fostul international Bogdan Lobont a fost cooptat in stafful tehnic al echipei Rapid, urmand sa se ocupe de pregatirea portarilor din lotul condus de Cristiano Bergodi. „He’s back! “Bine v-am regasit!” Dupa 23 de ani, portarul ce a castigat titlul de campion cu Rapid, in 1999, s-a intors in Giulesti!…

- Dupa mai multe saptamani de negocieri, fostul internațional Bogdan Lobonț nu a ajuns la un acord cu George Ogararu, directorul Academiei CSA Steaua, pentru a prelua echipa de tineret a „militarilor” in acest sezon. Bogdan Lobonț era dorit de George Ogararu, ambii fiind trecuți prin curtea celebrei…

- Marius Șumudica (52 de ani) a reziliat contractul cu saudiții de la Al-Raed. Marius Șumudica mai avea un an de contract in prima liga din Arabia Saudita, la Al-Raed. De comun acord cu șefii clubului, antrenorul a decis sa rezilieze ințelegerea. Marius Șumudica a reziliat cu Al-Raed „Ma bucur ca am…

- In varsta de 68 de ani, Jair Bolsonaro a denuntat o „injunghiere in spate” dupa sentința care il priveaza de dreptul de a candida la presedintie in 2026 si deschide batalia pentru succesiunea sa la conducerea dreptei si extremei drepte pe scena politica braziliana, relateaza AFP, citata de Agerpres.Asta…