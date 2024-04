Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a revenit dupa sapte luni in clasamentul WTA, unde ocupa locul 1.143. Ignorata de nemții de la Stuttgart, care nu i-au dat wildcard, Halep merge in Franța pentru urmatorul turneu. Ea a fost invitata sa joace la turneul WTA de la Rouen. E orașul unde Halep a jucat ultima oara pentru Romania.…

- Fostul lider mondial Simona Halep a revenit in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, la sapte luni de la ultima sa aparitie in ierarhie si ocupa locul 1.143, cu cele 10 puncte primite pentru participarea la Miami Open, informeaza AGERPRES. Halep, suspendata…

- Simona Halep (32 de ani) ocupa locul 1.143 in clasamentul WTA. Sportiva din Romania a ramas cu cele 10 puncte obținute pentru participarea la Miami Open. Ierarhia din tenisul feminin a fost actualizata luni dimineața. Simona Halep ramane in afara primelor 1.000 de jucatoare ale lumii. Ce loc ocupa Simona…

- Simona Halep reintra in circuitul internațional și are șanse sa obțina puncte pentru a reveni in clasamentul WTA, dupa decizia TAS prin care i-a fost redusa suspendarea pentru dopaj. Sportiva a primit un wild-card din partea organizatorilor pentru a juca la Miami Open. Citește și: DGA Maramureș. Grefier…

- Simona Halep a plecat, luni dimineata, la turneul WTA de la Miami, programat in perioada 17 - 31 martie. Este primul turneu la care ia parte sportiva din Constanța, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la noua luni, in cazul de dopaj. „Nu stiu ce va fi, am emotii, dar ma bucur ca revin pe…

- Simona Halep (32 de ani) e tot mai aproape sa revina pe teren dupa ce pedeapsa de 4 ani i-a fost fost redusa la 9 luni de TAS. Sportiva din Constanța pare aproape sa joace la la Miami (19-31 martie), turneu de categorie WTA 1000. Fara meci oficial din august 2022, cand pierdea in turul 1 la US Open,…

- Simona Halep (32 de ani) a caștigat procesul la TAS. Suspendarea de 4 ani i-a fost redusa la 9 luni și poate juca din nou. Sportiva din Constanța, ieșita din clasamentul WTA, iși calculeaza acum pașii și așteapta sa vada la ce turneu iși va face revenirea in circuit. Nu a mai jucat din august 2022 și…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a coborat doua pozitii in clasamentul FIFA și ocupa locul 45 in ierarhia data publicitații de forul internațional. In top 10 nu s-a produs nicio modificare fața de clasamentul din decembrie 2023. Campioana mondiala en titre Argentina se mentine in frunte, urmata…