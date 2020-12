Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la aparitia sa, in anul 2018, la Editura „Junimea”, volumul de critica literara si eseuri filosofice „Prin subteranele dostoievskiene”, rod al muncii de peste 15 ani a scriitorului, eseistului si gazetarului Ion Fercu, a starnit, in mediul literar, academic si al criticii tot mai selectiva –…

- Pe la inceputul secolului trecut, Nicolae Iorga a luat țara la pas. Țara – atat cat era: Moldova, Muntenia și Dobrogea. Trei luni a calatorit, a dormit pe unde a putut și a mancat ce a avut la indemana ca sa documenteze cartea «Sate și manastiri din Romania». Dupa 35 de ani, se apuca și […] Articolul…

- Lumea stiintei isi da intalnire, la „Noaptea Cercetatorilor Europeni”, in data de 27 noiembrie, de la ora 17.00, pentru prima data 100% online. Cercetatorii si publicul din peste 15 orase din Romania vor celebra stiinta impreuna, in conditii de siguranta totala, reuniti pe website-ul https://www.noapteacercetatorilor.eu/…

- Maine, 19 noiembrie, avem in calendare „Ziua Cercetatorului și Proiectantului din Romania”. Data a fost aleasa in semn de omagiu pentru savantul american de origine romana George Emil Palade, nascut pe 19 noiembrie 1912 și laureat al Premiului Nobel pentru medicina in anul 1974. Fara cercetare științifica…

- Asociația Liga Studențeasca din Bacau organizeaza, in perioada 16-20 noiembrie, cel mai mare și cel mai spectaculos festival studențesc din Romania „Studențiada 2020”. Festivalul se vdesfașoara sub coordonarea Uniunii Naționale a Studenților din Romania, tema din acest an fiind „Educația pe primul loc”.…

- De curand, o publicație de business din Romania a publicat un top al orașelor din Romania. La realizarea acestei statistici au stat la baza mai mulți indicatori. Studiul a fost realizat in perioada 1 iulie – 15 august in 41 de localitați din țara. Printre indicatorii luați in calcul s-au numarat calitatea…

- Cantautorul oneștean Eugen Ungureanu lanseaza, in premiera pentru județul Bacau, șase videoclipuri in format 8K realizate in propriul sau studio de inregistrari muzicale. Primul videoclip 8K a fost lansat in Romania pe 10 noiembrie 2019 de o fosta și celebra eleva a cantautorului, Elena Ionescu, solista…

- Organizate de Revista 13 Plus (redactor sef Petre Isachi) si Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Bacau, „Intalnirile de la Varatec”, aflate la editia a II-a, tind sa devina o interesanta si benefica dezbatere a unor probleme stringente, majore, de mare interes public a scriitorilor si criticilor…