Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Alexandru Raetchi a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, luni, in Monitorul Oficial.

- Liberalul Ioan Zagrean va ocupa cel de-al doilea fotoliu de subprefect al județului Bistrița-Nasaud, alaturi de Decsey Attila (UDMR), care l-a secondat pana acum și pe fostul prefect Stelian Dolha. Numirea oficiala a lui Ioan Zagrean a fost facuta miercuri in urma hotararii de guvern semnata de premierul…

- Liberalul Ioan Zagrean va ocupa cel de-al doilea fotoliu de subprefect al județului Bistrița-Nasaud, alaturi de Decsey Attila (UDMR), care l-a secondat pana acum și pe fostul prefect Stelian Dolha. Numirea oficiala a lui Ioan Zagrean a fost facuta miercuri in urma hotararii de guvern semnata de premierul…

- Decizia pentru numirea fostului președinte al Tribunalului Arad in funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției in aparține primului ministru și a fost deja publicata marți, 4 decembrie 2022, in Monitorul Oficial.

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Norocel a rezistat doar 8 luni in funcție, el fiind instalat in aprilie de Florin Cițu. Prin aceeasi…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Prin aceeasi decizie se stabileste ca Sorin Calin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. Inainte de a fi numit șef al Cancelariei, Mircea Abrudean a fost secretar general…

- Fostul președinte al PSD Ialomița și președinte al PRO Romania Ialomița, Marian Neacșu, a fost numit in funcția de Secretar General al Guvernului Romaniei. Decizia a fost semnata luni, 6 decembrie a.c., de catre premierul Nicolae Ciuca și publicata marți, 7 decembrie a.c., in Monitorul Oficial. Și-a…