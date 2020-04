Stiri pe aceeasi tema

- Lista beneficiarilor de somaj tehnic a fost completata cu noi categorii afectate de criza de coronavirus, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, intr-o declaratie de presa sustinuta miercuri la finalul sedintei de guvern. Ionel Danca a precizat ca rectificarea bugetara pentru anul…

- Rectificare bugetara: Guvernul alimenteaza bugetele Muncii și Sanatații, pentru gestionarea crizei SARS-COV-2. Cea mai ampla scadere, asteptata la incasarile din contribuții Guvernul a adoptat OUG privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2020, luand in considerare…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind rectificarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor de stat pentru anul 2020, luand in considerare noile date economice ca urmare a crizei provocate de epidemia cu coronavirus, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.…

- In aceste momente, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca sustine un briefing de presa, la finalul sedintei de guvern. In sedinta de guvern a fost adoptata OUG pentru rectificarea bugetului de stat si a celui al asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020. Cresterea economica pentru anul 2020,…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata...

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, miercuri, intrebat de OUG privind modificarile din domeniul medical, ca aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial, insa la o citire rapida a MO, ordonanța nu apare. Costache afirma ca sunt programe care raman doar la spitale de stat.Intrebat,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a anunțat miearcuri, intr-o conferința de presa, ca s-au publicat in Monitorul Oficial modificarile la Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, modificari adoptate prin OUG in noaptea dinaintea demiterii Guvernului Ludovic Orban.„A fost publicata…

- Ludovic Orban considera ca „e o problema secundara” daca OUG-urile emise in ședința de marți aveau avize sau nu, important fiind sa fie publicate in Monitorul Oficial, deoarece sunt „extrem de importante”. El a zis ca prin aceste acte, Guvernul a rezolvat situații aparute in urma unor decizii CCR”.„Ordonanța…