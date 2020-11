Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de guvern de vineri va fi discutata, in prima lectura, ordonanta de urgenta privind ajutorul de stat pentru domeniul HoReCa. "Avem pregatit un act normativ, este vorba de ordonanta pentru ajutorul de stat pentru domeniul HoReCa,…

- Ministrul Economiei, despre schema de ajutor de stat pentru HoReCa: Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar valoarea maxima a ajutorului este plafonata la 800.000 de euro Guvernul va discuta, in prima lectura, Ordonanta care prevede acordarea unui ajutor de stat pentru companiile din sectorul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi se va discuta in prima lectura Ordonanta care prevede ajutor de stat pentru companiile din sectorul HoReCa. Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar suma maxima care va putea fi accesata este 800.000 de euro.…

- ”Astazi am avut o intalnire cu reprezentantii HoReCa la Guvern, impreuna cu primul-ministru. Am avut o discutie vizavi de problemele care sunt in sectorul HoReCa si le-am adus la cunostinta ca maine, in sedinta de Guvern, o sa citim in prima lectura o Ordonanta de Guvern, prin care vrem sa acordam un…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi se va discuta in prima lectura Ordonanta care prevede ajutor de stat pentru companiile din sectorul HoReCa. Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar suma maxima care va putea fi accesata este 800.000 de euro.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunta ca Guvernul a modificat o ordonanta privind activele functionale ale companiilor, astfel incat actionarii firmelor care au probleme sa nu mai poata dezmembra si vinde ca fier vechi activele industriale. In astfel de situatii, Guvernul va putea interveni…

- Virgil Popescu, ministrul economiei a declarat ca se lucreaza la o schema de ajutor de stat pentru agenții economici din domeniul HoReCa, grav afectați, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Ministrul economiei a precizat ca agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferita la…

- Ministrul Economiei anunța ca aplicatia pentru ajutoarele de stat pentru IMM-urilor, aprobate de CE, va lansata cel tarziu marti dimineata Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca, luni seara, cel tarziu marti dimineata, va fi lansata aplicatia destinata firmelor…