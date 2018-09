OUG pentru anularea protocoalelor secrete

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si institutiile din justitie si efectele acestora.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca Guvernul va adopta o Ordonanța de Urgența pentru clarificarea legii Offshore, lege adoptata recent in Parlament.”OUG pentru Legea offshore . Eu am spus chiar in seara zilei respective, in Comisie s-au facut modificari pana in ultimele momente și…

- Valcov este de acord cu amnisterea și grațierea unor fapte penale, dar precizeaza ca este o opinie personala. ”Un moment zero in anul centenar, potrivit pentru toata lumea”, a spus consilierul premierului Viorica Dancila, la Antena 3, intrebat daca Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta privind…

- Șeful PSD ar vrea sa promoveze o ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, dar acum premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD. Liviu Dragnea a mai încercat acest lucru și în…