Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse, Veaceslav Volodin, a declarat ca anuntul Germaniei cu referire la faptul ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din gama Noviciok „este o actiune planificata impotriva Rusiei”, scopul careia este de a impune sanctiuni Rusiei…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat vineri ca pandemia covid-19 probabil se va agrava in lunile urmatoare si ca doar un vaccin ar permite o revenire la normal, relateaza Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 106: 'PNL ca partid nu mai exista' Germania…

- Amenda pentru nerespectarea regulilor de purtare a mastii este de 135 de euro in Franta. Majoritatea oraselor mari din Hexagon au instituit obligativitatea purtarii mastii in locurile aglomerate, fie ca vorbim despre Marsilia, Toulouse, Nisa sau Lille. Premierul francez Jean Castex, a declarat ca…

- Președintele Dumei de Stat a ordonat marți unei comisii sa ancheteze daca forțe straine sunt în spatele posibilei otraviri a criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi, într-o încercare de alimenta tensiunile cu Rusia, relateaza Reuters. ”Comisia de securitate a Dumei…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu vede deocamdata nevoia unei investigații privind circumstanțele îmbolnavirii lui Alexei Navalnîi, afirmând ca diagnosticul inițial de otravire pus de medicii germani nu este concludent momentan, relateaza Reuters.Cancelarul german Angela Merkel…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si ministrul de Externe de la Berlin, Heiko Maas, au semnat o declaratie comuna luni, 24 august, in care cer Federatiei Ruse sa investigheze cazul de otravire a principalului opozant rus, Aleksei Navalnii, in contextul in care medicii germani au confirmat ipoteza…

- Pandemia a golit vistieria celei mai mari economii a Europei. Veniturile au scazut cu 19%, dupa lockdown și amanarea plații taxelor Pandemia a afectat semnificativ vistieria statului german, veniturile fiscale inregistrand in iunie un declin de 19% fata de luna precedenta, arata datele publicate marti…

- Toti rezidentii landului german Bavaria se vor putea testa gratuit pentru noul coronavirus dupa ce acest land a aprobat marti planurile pentru testarea universala a populatiei, a anuntat premierul bavarez Markus Soder, decizie care a declansat in restul Germaniei o dezbatere despre oportunitatea…