Cel mai mare traficant de droguri din Columbia, „Otoniel”, a fost extradat miercuri in Statele Unite, a anuntat presedintele columbian Ivan Duque. „Vreau sa informez ca Dairo Antonio Usuga, zis Otoniel, a fost extradat”, a declarat miercuri seara presedintele columbian pe Twitter. Cel mai cautat traficant de droguri din Columbia, „Otoniel”, in varsta de 50 de ani, a fost arestat la 23 octombrie in nord-vestul tarii in cursul unei vaste operatiuni militare. El este urmarit penal pentru trafic de droguri din 2009 la un tribunal din New York. „Este cel mai periculos traficant de droguri din lume,…