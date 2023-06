Otilia ne face cadou de ziua ei un nou hit. Ochii tai caprui se lanseaza astazi Otilia lanseaza Ochii tai caprui, o poveste de dragoste plina de emoție in versuri, adusa la viața de talentata artista. Aceasta melodie ne farmeca și ne poarta intr-o calatorie captivant, unde puterea iubirii se dezvaluie prin fiecare nota și vers. Cu vocea sa fermecatoare, Otilia ne face cadou de ziua ei o imagine vie a pasiunii și dorului, descriind farmecul irezistibil al acelor ochi adanci și caprui. Fiecare strofa impletește o poveste de emoții, capturand esența unei iubiri ce transcende timpul și distanța. “Ochii tai caprui este piesa pe care mi-am dorit foarte mult sa o lansez de ziua… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai frumos cadou muzical vine in ziua de 1 Iunie direct de la trupa Bere Gratis. “Ce mai faci, copile?” este o piesa de suflet, Bere Gratis și Teodora, menita sa emoționeze sufletele tuturor parinților. Noua melodie Bere Gratis se lanseaza in colaborare cu Sprint Music & My List. “Formația Bere…

- Odata cu infiintarea noului label KeyaSoul, MarcWho lanseaza si prima piesa de pe albumul “Linistea dinaintea furtunii”, alaturi de Klaudia. Piesa se numeste “Final de Poveste” si este compusa de MarcWho, Klaudia si Acxel, iar videoclipul este regizat chiar de MarcWho. “Sunt foarte fericit sa va prezint…

- Italianca Miriam Visintin a murit dupa ce a fost mai bine de 31 de ani in coma, in urma unui accident de mașina. Miriam, din Riese, Veneto, era la volan in ajunul Craciunului din 1991 și a pierdut controlul asupra mașinii din cauza poleiului, lovind un stalp. A fost dusa la spital, iar Angelo Farina,…

- Un adolescent de 15 ani a murit intr-un accident rutier care s-a petrecut la Scheia. Dupa inmormantare, tatal indoliat s-a dus la un bar din localitate și a incercat sa-și inece amarul in bautura.Aici, barbatul a fost gasit de baiatul in varsta de 18 ani al unei femei din localitatea vecina, cu care…

- - Expoziția poate fi vizitata zilnic in centrul comercial Dambovița Mall, in perioada 19 aprilie - 2 mai, intre orele 10:00 și 22:00, cu intrarea gratuita. Vor fi organizate și workshopuri creative pentru copii (weekendul 29-30 aprilie) – In aceasta primavara, in perioada 19 aprilie - 2 mai 2023,…

- Tramvaiele, indispensabile pentru Clujul vremurilor noastre, au o istorie bogata in acest oraș, care incepe inca de la finele secolului XIX. Iata istoricul, alaturi de fotografii nemaivazute, al tramvaielor care au servit orașul de-a lungul anilor.Tramvaiul cu aburiO prima versiune a mijlocului de transport…

- Paula Seling vine, de fiecare data, cu povești muzicale surprinzatoare, pe care le pune pe note muzicale, așa cum numai artista știe, prin talentul și daruirea artistica incontestabile. Așa se intampla și de aceasta data cu „Tu nu vezi cerul”, o piesa de o sensibilitate aparte, scrisa de Andrei Tudor…

- Un profersor de 37 de ani și-a pierdut viața intr-un accident pe E85, vineri seara. Potrivit presei locale, barbatul a lasat un bilet de adio in care explica motivul sinuciderii. Mașina in care se afla Cristian Stanila, directorul școlii „Iorgu Iordan” din Tecuci, a fost strivita intre doua TIR-uri.…