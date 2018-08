Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAI, in baza acestui Ordin este instituit un mecanism suplimentar de verificare a transporturilor de marfuri, atat la frontiera externa, la granitele cu Ucraina, Serbia si Republica Moldova si la porturile de la Marea Neagra, cat si la cea interna a Uniunii Europene, frontiera Romaniei cu…

- Magistrala de transport a gazelor naturale intre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria (BRUA) face parte din ansamblul de masuri menit sa reduca dependența de gazele rusești și implicit influența Rusiei in politicile energetice europene. Importanța BRUA a fost consacrata la nivel european prin atribuirea…

- Frontierele Uniunii Europene trebuie aparate astfel incat nimeni sa nu fie acceptat sau lasat sa intre pe continent, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild, aparut vineri online si citat de MTI. 'Fiecare migrant salvat trebuie sa se intoarca in Africa.…

- Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale (BM) a aprobat miercuri o finantare de 50 milioane euro (echivalentul a 60,48 milioane de dolari), care va fi acordata Romaniei in caz de dezastru, in conditiile in care tara noastra este extrem de vulnerabila la riscurile seismice, potrivit unui comunicat…

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca este important sa se mentina presiunea asupra Romaniei pentru a incepe extragerea gazului din rezervele sale din Marea Neagra incepand din 2022. Furnizarea energiei in Europa Centrala este o problema de securitate si ea va fi tratata in mod adecvat…

- "Bucurestiul este capitala din Uniunea Europeana cu cel mai mare risc de dezastru seismic. Daca stati sa va ganditi, multi erati nascuti in 1977, cand ultimul mare cutremur a lovit Bucurestiul si au murit 1.500 de persoane. Daca un cutremur similar s-ar produce astazi, numarul deceselor va depasi…

- Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria (3,8 euro), Letonia (3,9), precum si Lituania si Luxembourg (4 euro). În acelasi timp, cele mai mari preturi au fost înregistrate în Suedia (11,3 euro), Danemarca (8,8 euro), Spania…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a consolidat marti relatiile cu Bulgaria, in cadrul demersurilor sale de a construi canale de comunicare cu state abordabile din estul Uniunii Europene, in pofida tensiunilor cu blocul comunitar in ansamblul sau, relateaza dpa. Vladimir Putin si omologul sau bulgar,…