- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si Consiliul Europei au cerut joi Rusiei sa nu mai atace lacase de cult si locuri cu semnificatie religioasa din Ucraina, transmite dpa, conform Agerpres . Ca structuri angajate in promovarea dialogului pasnic, „facem apel la Rusia sa inceteze…

- "Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am semnat decretul de mobilizare generala", a declarat Denis Pusilin intr-o inregistrare video.Anuntul a fost facut in contextul "cresterii spectaculoase" a incalcarilor armistitiului din estul Ucrainei, raportata…

- Denis Pushilin, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk (DPR), a ordonat mobilizarea militara completa, transmite Associated Press, citata de The Guardian . Acesta indeamna rezerviștii sa se prezinte la birourile militare de inrolare. „Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat, vineri, ca este interesat de o noua intalnire cu secretarul de Stat american, Antony Blinken, pentru continuarea negocierilor Rusia-SUA pe tema garantiilor de securitate. „Secretarul de Stat american, Antony Blinken, si cu mine au convenit ca el va…

- Criza provocata de consolidarea militara a Rusiei in apropierea frontierei cu Ucraina i-a servit Moscovei ca Occidentul sa-i asculte cererile in materie de securitate, dar ea nu are ca obiectiv ultim de a provoca o confruntare militara, a declarat miercuri fostul secretar general al Organizatiei…

- Administratia de la Kiev a cerut, duminica seara, o reuniune de urgenta a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), pentru clarificarea situatiei generate de activitatile militare ruse in apropierea frontierelor Ucrainei. "Rusia nu a raspuns solicitarii formulate de noi…

- Uniunea Europeana a invitat miercuri Rusia la discutii in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) asupra mijloacelor de consolidare a securitatii in Europa si i-a cerut o dezescaladare a tensiunilor cu Ucraina, intr-o scrisoare adresata ministrului de externe rus Serghei…

- Rusia si-a reiterat vineri cu tarie cererea ca NATO sa nu se extinda spre est. „Rabdarea noastra s-a terminat”, a declarat Lavrov la o conferinta de presa. Ministrul de externe Serghei Lavrov a descris vineri cererile Moscovei ca NATO sa nu se extinda si sa nu desfasoare forte in Ucraina si in alte…