- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat, sambata, peste 1.500 de incalcari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, cel mai mare numar inregistrat in acest an, informeaza The Guardian. Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au…

- Mai multe tiruri cu arme grele au avut loc, joi, in estul Ucrainei, in apropierea zonelor controlate de rebelii sprijiniți de Rusia. O gradinița din localitatea Stanți Lugansk ar fi nimerit sub focul artileriei separatiștilor din Donbas. Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in…

