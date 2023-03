Oscar Special Music 2023| Nimic nou pe frontul muzical, dar cu compozitori „pe treaba lor”

Stiri pe aceeasi tema

Nimic nou pe frontul de vest al Oscarurilor, nici in acest an, in sensul ca albumele de coloana sonora variaza intre „foarte bune" și „excepționale",...

- Saptamana aceasta, politistii locali impreuna cu cei ai Sectiei 4 si 5 Politie din cadrul IPJ Constanta si jandarmii Gruparii Mobile "Tomis" au desfasurat o actiune tematica care a avut ca scop verificarea respectarii normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si a curateniei in…

- Denis Pusilin, liderul impus de Moscova in regiunea Donetk (estul Ucrainei), anexata de Rusia in septembrie trecut, a declarat luni ca fortele ruse 'isi amelioreaza pozitiile' in directia Avdiivka, situata la nord de centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Dupa single-ul realizat in colaborare cu Alex Velea, RUBY ne suprinde de data aceasta cu „Paris”, o piesa foarte diferita și emoționala a artistei, cu versuri sensibile ce dezvaluie cuvintele care de multe ori nu pot fi rostite pentru a inchide o rana. „«Paris» este un pansament pentru inimile frante”,…

Polițiștii rutieri au lasat un tanar din București fara carnet pe o perioada de 3 luni, dupa ce a depașit viteza legala cu inca 60...

Comunicat. Devotament. Curaj. Perseverența. Datorie. Spirit de sacrificiu. Eroii Romaniei raman de-a lungul timpului adevarate simboluri ale abnegatiei, curajului si cutezanței. Prin sacrificiul lor, servesc...

Erich Paul Remark era, fara dubii, un tip dat naibii. Participant in razboiul din tranșeele din Franța ale primei conflagrații, romanul, primul bestseller internațional literar,...

- Va mentine Putin optiunea pentru "mareea umana", in confruntarea militara din Ucraina, utilizata si de Republica Populara Chineza, cand a atacat Republica Socialista Vietnam, intre 17 februarie si 16 martie 1979? Intrebarea se justifica din perspectiva informatiei - difuzata de Kiev - conform careia…