- Casa de moda Oscar de la Renta si-a prezentat colectia toamna-iarna 2020 intr-o defilare gazduita de Biblioteca Publica din New York, pe acordurile coloanei sonore a filmului "Fantasia" (1940), de Walt Disney, in cadrul New York Fashion Week, relateaza EFE. Designerii Laura Kim si Fernando Garcia,…

- Marele actor Kirk Douglas a incetat din viata la 6 februarie 2020, la varsta de 103 ani, informeaza Reuters. Kirk Douglas (nascut Issur Danielovitch mai tarziu Demsky; n. 9 decembrie 1916, Amsterdam[*], New York, SUA – d. 5 februarie 2020,[8] Beverly Hills, SUA) a fost un actor, regizor, producator…

- Netflix inchiriaza un cinematograf din New York, pentru a-si putea lansa filmele pe care le face disponibile utilizatorilor din retea la scara larga. Gigantul garanteaza ca va avea succes si va ocupa un loc printre concurentii sai la premiile Oscar. Pe langa succesul pe care il are compania in streaming,…

- Dupa o vara in care n-am știut cum sa ascundem mai bine inesteticele varice de pe picioare, acum, in sezonul rece, este momentul sa luam masuri impotriva lor. Toamna și iarna sunt cele mai bune perioade pentru tratament, transmite prof. dr. Dorel Firescu, medic primar chirurgie generala. Varicele sunt…

- In ciuda contrastelor puternice intre stilul burgheziei franceze și cel punk, cert este ca tendințele din anul acesta pun in lumina atitudinea de femeie rebela, independenta, dar și preocupata de incalzirea globala. Multe din aceste tendințe, cum ar fi geanta micro-micro sau stilul dominatrix,…

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe doua treimi din teritoriul american. Vortexul polar venit dinspre Siberia a adus cu el un ger napraznic si este doar inceputul. Localnicii spun ca nu se asteptau sa dea piept cu iarna atat de repede. Ohio, New York si Illinois sunt doar cateva dintre…