Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii celor 41 de tari inscrise la Eurovision Song Contest 2021 vor participa live in competitia de la Rotterdam, stabilita pentru luna mai, au in vedere organizatorii evenimentului. Organizatorii ESC au spus ca este necesar ca artistii sa calatoreasca in Olanda pentru concurs.…

- Faza finala a Billie Jean Cup, programata in aprilie in Ungaria, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, joi, ITF. Competitia ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 13-18 aprilie, la Budapesta, potrivit news.ro. Citește și: Marcel Ciolacu, ieșire in forța: ‘Nu vom…

- Eveniment COVID-19: Peste 200 de societați comerciale, verificate la final de saptamana de oamenii legii ianuarie 11, 2021 12:25 Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat…

- Dupa surpriza incredibila de la Alegerile parlamentare, AUR (Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor) a reusit un nou record istoric la final de 2020. Cifrele sondajului nu mint, asta vor romanii, de fapt. Un nou record pentru Alianta pentru Unirea Romanilor La inceput de decembrie, Alianta pentru…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara au fost depasiti in primul joc al turneului sibian, al doilea pentru ei in acest sezon „pandemic” al Ligii Nationale. A fost 78-73 pentru BCM U FC Arges Pitesti, la capatul unui „duel-carusel” in ceea ce priveste revenirile pe tabela. Primul sfert a fost unul antrenant,…

- Sfirșitul de an este intotdeauna un bun prilej de a ne opri din ritmul alert al vieții și a face totalurile. Este momentul sa facem loc noilor idei și scopuri, dar nu inainte de a trasa niște concluzii. Cum a fost anul care pleaca pentru cetațenii noștri am incercat sa aflam discutind cu trecatorii.…

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu miercuri, 23 Decembrie 2020 ora 10.00 la sediul firmei din Turda, str.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Alb-verzii s-au luptat de la distanța cu Fortuna Dusseldorf pentru a nu ajunge in 2.Bundesliga. Werder avea nevoie de victorie obligatoriu, iar daca s-ar fi impus la o diferența mai mare de 4 goluri i-ar fi pus pe adversari in situația de a caștiga și ei in aceasta etapa pentru a nu cobori in al doilea…