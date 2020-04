Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta ca mare parte din culturile de cereale ar putea fi compromise din cauza secetei cu care se confrunta Romania. Agricultorii estimeaza o productie injumatatita, iar in acest context pretul painii ar putea creste la toamna.Peste aceasta criza determinata de pandemie…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, ca Romania are suficiente stocuri de cereale și alimente pana la noua recolta. Pe de alta parte, Adrian Oros a menționat ca cifrele sunt luate de la...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta ca in mare parte a tarii s-a instalat o seceta extrema, cele mai afectate fiind Dobrogea si Moldova. El spune ca fermierii vor fi despagubiti si ca acum se vor face evaluari.

- Interdicția de a exporta cereale in afara UE ar putea lua sfarșit in curand, o spun chiar oficialitațile. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat luni ca unele produse incluse in anexa referitoare la interdictiile privind exporturile pe durata starii de urgenta ar putea…

- Romania suspenda exporturile de cereale și produse de panificație, pe fondul pandemiei Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru mai multe produse agroalimentare, precum grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau,…

- Ministrul Agriculturii: Romania si Europa nu se afla in situatia de a intra in criza alimentara. Primii afectati de o fixare a pretului la raft ar fi producatorii si procesatorii mici Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi"…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a explicat in cadrul emisiunii Agricool de la Antena 3 cum sta Romania cu stocurile de cereale in aceasta criza cauzata de pandemia de coronavirus. In urma cu cateva...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, se refera la acei investitori care nu urmaresc performanța, ci doar sa incaseze subvențiile pentru terenurile sau animalele deținute. De aceea, a explicat ca, in noul Plan Strategic , banii vor putea fi redirecționați catre cei cu tradiți, și implicit performanța,…