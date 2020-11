Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și firmele mici producatoare de alimente sunt vulnerabili fața de practicile comerciale neloiale utilizate de partenerii din cadrul lanțului agroalimentar. Pentru a combate aceste practici comerciale neloiale, parlamentarii au inițiat recent la Senat o lege in acest sens. Documentul stabilește…

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…

- Pentru ca nu au fost inca promulgate normele de aplicare la o lege referitoare la subvențiile din domeniu, viticultorii nu știu cum sa procedeze, deși termenul de depunere a solicitarilor expira in cinci zile. Intrebat cum rezolva situația, ministrul Adrian Oros a inceput sa se balbaie și a promis ca,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat vineri ca textul Legii 175/2020 privind vanzarea terenurilor agricole, care a intrat in vigoare la 13 octombrie, trebuie modificat astfel incat legea sa devina aplicabila si „sa nu-i incurce pe cei carora le este destinata”, relateaza Agerpres.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat vineri ca textul Legii 175/2020 privind vanzarea terenurilor agricole, care a intrat in vigoare la 13 octombrie, trebuie modificat astfel incat legea sa devina aplicabila si "sa nu-i incurce pe cei carora le este destinata". El a precizat…

- "Azi-noapte, la ora 00.00, Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura a dat startul platilor in avans in cadrul schemelor de plati directe si al masurilor de dezvoltare rurala legate de suprafata si de animale. In aceasta noapte APIA a autorizat suma de 135,4 milioane euro pentru 30.005 fermieri.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Zalau, ca de vineri incepe plata schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au fost afectați de seceta. „In ultimele luni ale...

- Fermierii afectati de seceta au depus pana in prezent 14.456 de cereri pentru ajutorul de stat, pentru o suprafata calamitata de 282.969 hectare, a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat recent ca 15 septembrie este termenul…