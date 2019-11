Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de case sunt in pericol sa fie mistuite de flacari in California, unde a fost decretata stare de urgenta in intreg statul. Mai multe regiuni au fost maturate de flacari devastatoare, care au inaintat cu viteza, ajutate si de vantul puternic din ultimele zile. Peste 180.000 de oameni au fost…

- Tânara în vârsta de 34 de ani care, luni, în timp ce se afla într-un autoturism cu iubitul sau, pe raza judetului Olt, a sunat la 112 spunând ca este rapita le-a facut politistilor declaratii halucinante.

- Circa 25 de case si un azil de batrani au fost de asemenea izolate ca urmare a cresterii nivelului apelor in regiune, a informat radioul public NRK. Pana in prezent, nu au fost raportate victime. "Pompierii si politia incearca sa salveze oile care au fost prinse intre apa si uscat", a declarat…

- Ziarul Unirea Panouri fotovoltaice pentru 240 de gospodarii neelectrificate din Alba. Oameni care toata viața lor au avut lumina de la lampașul pe petrol vor avea energie verde Circa 240 de gospodarii neelectrificate din Alba, in programul de instalare a panourilor fotovoltaice derulat de AFM • Oameni…

- Desi au fost nenumarate cazurile in care arderile necontrolate de vegetatie careia i s-a dat foc au avut urmari nefaste, in Prahova continua inregistrarea de astfel de incidente. Dovada sta recenta statistica a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, potrivit careia, in perioada…

- Numeroase zboruri au fost anulate si mai multe curse de tren au avut intarzieri in urma furtunilor care s-au abatut in week-end asupra centrului si sudului Germaniei, informeaza luni DPA, potrivit Agerpres. Circa 41 de zboruri au fost anulate pe aeroportul internationalul din Frankfurt pana duminica…

- Furtuna puternica a facut victime in județul Vaslui vineri, 9 august. O persoana a murit, iar alta a suferit arsuri, in satul Popeni, dupa ce au fost lovite de trasnet. In Barlad, pompierii au intervenit pentru evacuarea a trei persoane dintr-o masina blocata de ape, intr-o zona inundata. Pompierii…