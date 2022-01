Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis doua dosare penale in care sunt efectuate verificari in legatura cu nerespectarea normelor sanitare de prevenire a raspandirii epidemiei de COVID-19 in timpul desfasurarii Congresului PNL la Romexpo pe 25 septembrie, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit…

- Peste 40 de acțiuni la care au luat parte mai mult de 350 de polițiști, precum și jandarmi, polițiști locali, pompieri și alte structuri cu atribuții in domeniu, au fost desafașurate in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19.…

- Politistii doljeni au aplicat, in ultimele zile, peste 150 de sanctiuni persoanelor care nu au respectat normele de protectie sanitara. La nivel national, in perioada 14 -17 octombrie, au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni. Valoarea totala a amenzilor depaseste 1,5 milioane de lei. Potrivit oamenilor…

- ACȚIUNI ALE POLIȚIEI IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA Polițiștii din cadrul Biroului rutier Ramnicu Valcea au acționat in municipiu, pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile sanitare in vigoare in acest moment, in special in mijloacele de transport in comun, dar și pe linie rutiera. La…