Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Cluj-Napoca a pus mana pe 150.000 de euro sa deseneze niste dale si sa taie pe hartie copacii din jurul Bisericii Evanghelice. De asemenea, firma care a pus mana pe proiectarea piatetei, propune renuntarea si la spatiul verde. Primaria Bistrita este cu dare de mana cand vine vorba despre…

- Marius Viorel Negrea, acuzat de procurorii DIICOT de trafic de droguri de risc si mare risc, respectiv ketamina, cannbis si cocaina, a fost trimis in judecata la inceputul lunii martie, alaturi de alti patru complici, dosarul fiind judecat de magistratii Tribunalului Bistrita-Nasaud. Toti cei cinci…

- Desecretizarea protocolului din 2009 dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General a starnit un imens scandal. Este clar ca tot ce prevede protocolul incalca masiv legislatia si da SRI-ului puteri nelimitate si necontrolate. Acest protocol semnat de Maior si Kovesi confirma ca SRI este un…

- Unul dintre cele mai neproductive proiecte din judet este cu siguranta Judecatoria Beclean. Desi lucrarile la noul sediu al judecatoriei au inceput in 2011, dupa mai bine de 6 ani, cladirea este gata doar in proportie de 27%. Aceasta a inghitit deja mai bine de 5 milioane de lei, adica peste un milion…

- Licitatia pentru acordul cadru prin care se vor achizitiona ambulante va mai avea de asteptat, cel putin anul acesta, chiar daca parcurile autor ale Serviciilor de Ambulanta Judetene sunt pline de masini bune de casat. La sfarsitul anului 2016, cand a fost lansata aceasta aceasta licitatie, IGSU a trebuit…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Afaceristii Bela Urasi, Valentin Nicola, Pop Baldi, Sorin Ghite si Alexandru Meciu isi redeschid anul acesta una din firmele din grupul Codec, dupa ce in urma cu trei ani au suspendat activitatea societatii care oricum a functionat timp de 16 ani neinregistrand profit. Artizanii Codec Secretul succesului…

- Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare! Sentința este insa cu suspendare. El va ajunge in spatele gratiilor doar daca incalca, in urmatorii 2 ani, anumite condiții, anunta Pro TV. Fostul primar al Sectorului 4 din București a fost gasit vinovat findca și-a folosit…