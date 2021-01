Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul problemelor mari legate de pandemia de Covid-19, în ultima perioada au aparut tot mai multe speculații în spațiul public în legatura cu o eventualî anulare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Inițial, competiția ar fi trebuit sa aiba loc în vara lui 2020, dar a…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au dezmintit informatiile referitoare la desfasurarea unor discutii, in luna februarie, pe tema unei eventuale anulari a competitiei prevazute in aceasta vara, dupa amanarea sa cu un an, din cauza pandemiei de coronavirus, precizeaza AFP. Intr-un discurs…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au insistat, vineri, asupra faptului ca marele eveniment polisportiv planetar, amanat cu un an din cauza coronavirusului, se va desfasura asa cum este prevazut, in aceasta vara, in ciuda declararii starii de urgenta de catre guvernul japonez, informeaza…

- Guvernatorul orasului Tokyo a declarat, marti, ca nu exista "niciun scenariu" care sa duca la anularea Jocurilor Olimpice, amanate pentru vara viitoare din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.DERANJ MAJOR pentru Elena Udrea - Va explica judecatorilor propria VERSIUNE privind faptele…

- Yuriko Koike a avertizat, intr-un interviu pentru AFP, ca JO vor avea un impact asupra viitoarelor evenimente olimpice, cum ar fi Jocurile de Iarna din 2022 de la Beijing si JO de Vara din 2024 de la Paris. Ea a recunoscut ca publicul japonez nu este de acord cu organizarea JO din 2021, dar crede ca…

- Casa Imperiala a Japoniei a anuntat, vineri, ca a decis sa anuleze traditionalul salut public de Anul Nou al Imparatului Naruhito, eveniment prevazut pentru 2 ianuarie, de la Palatul Imperial din Tokyo, din cauza pandemiei. „Am decis sa nu organizam (evenimentul) pentru a preveni raspandirea noului…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), germanul Thomas Bach, va efectua o vizita la Tokyo, unde se va intalni saptamana viitoare cu organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 si cu guvernatoarea capitalei nipone, Yuriko Koike, pentru a stabili o strategie in contextul noii evolutii a pandemiei…

