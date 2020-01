Organizatorii galei Oscar adoptă meniuri vegetariene şi fără sticle din plastic Preparatele ce vor fi servite la evenimentele ocazionate de gala premiilor Oscar din acest an vor fi aproape in intregime vegetariene, au anuntat luni reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS), confirmand astfel o tendinta remarcata deja in timpul celorlalte evenimente majore organizate in cadrul actualului sezon al premiilor decernate la Hollywood, informeaza Reuters.



Meniurile prezentate la banchetul anual al nominalizatilor la Oscar, ce a avut loc luni seara, si gustarile ce vor fi servite inainte de ceremonia premiilor Academiei de film americane, programata pe 9 februarie

Sursa articol: agerpres.ro

