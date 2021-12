Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a adoptat miercuri trei noi initiative care sunt necesare pentru a transpune in practica angajamentele asumate in cadrul Pactului verde european, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. CE propune noi norme menite sa stopeze defrisarile de care UE este raspunzatoare,…

- OFICIAL: Noile criterii pentru scenariile de funcționare a școlilor, gradinițelor și liceelor, din 8 noiembrie. Hotararea CNSU CNSU a decis vineri criteriul pentru noile scenarii de funcționare a unitaților de invațamant, incepand din 8 noiembrie, in funcție de rata de vaccinare a personalului. Vezi…

- Organizatorii de la Transylvania Open au anunțat programul zilei de sambata, cel in care se vor disputa semifinalele din probele de simplu și dublu. Cel mai așteptat meci al zilei de sambata este semifinala pe care Simona Halep (19 WTA) o va disputa in compania ucraineni Marta Kostyuk (55 WTA), jucatoare…

- Organizatorii turneului de tenis WTA 250 Transylvania Open, ce va avea loc la BT Arena din Cluj Napoca, in perioada 23-31 octombrie, au oferit un wildcard jucatoarei spaniole Garbine Muguruza, numarul 5 mondial in cl...

- Guvernul a adoptat noi restricții, in contextul creșterii alarmante a cazurilor de covid. Certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, va fi obligatoriu la restaurante, cafenele sau evenimente private, in localitațile unde incidența trece de 3 cazuri la mia de locuitori.…

- Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia, in weekend: Spectacol extraordinar SymPhoenix și recital The PuZzles, in Piața Cetații Sarbatoarea Muzicii aduce la Alba Iulia concerte SymPhoenix, The Puzzles și alți artiști consacrați, in Piața Cetații, in acest weekend. Vor fi trei seri de concerte, in perioada…

- Organizatorii sint indignați: „Biletele la concerte au fost deja vindute, cind au fost introduse brusc restricții noi la participarea la evenimente”. Directorii de concerte nu pot forța oamenii sa se vaccineze sau sa faca teste COVID-19 scumpe pe scara masiva. Cu toate acestea, evenimentele trebuie…

- Declarațiile ministrului Sanatații Ala Nemerenco, potrivit carora incepind cu 11 septembrie, persoanele cu virsta peste 18 ani care participa la evenimente publice vor trebui sa prezinte unul dintre documentele care confirma vaccinarea sau rezultatul negativ al unui test PCR, au stirnit un val de emoții.…