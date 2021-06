”Avand in vedere progresul rapid al programelor de vaccinare si imbunatatirea perspectivelor epidemiologice in Europa, calatoria in siguranta este posibila in aceasta vara – alimentata de dorinta puternica a cetatenilor europeni de a calatori din nou si asigurata de disponibilitatea sectorului turistic de a oferi calatorii sigure si responsabile. Mai multe organizatii active in domeniul turismului din Europa (Airlines for Europe, Airports Council International, CLIA, ECTAA, European Travel Commission, ETRC, EU TRAVEL TECH, ETOA, ERA, HOTREC, NECSTOUR, WTTC) au emis un comunicat de presa comun…