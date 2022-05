Blocajele sunt percepute ca fiind una dintre cauzele preturilor ridicate la alimente, care au atins un nivel record in martie, ca urmare a invaziei Ucrainei de catre Rusia, inainte de a scadea putin in aprilie, a precizat, vineri, Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO). Ucraina a fost al patrulea exportator mondial de porumb in sezonul 2020/21 si al saselea exportator de grau, potrivit datelor Consiliului International al Cerealelor. ”Este o situatie aproape grotesca la care asistam in acest moment in Ucraina, cu aproximativ 25 de milioane de tone de cereale care…