- Situatia din regiunea siriana Idlib reprezinta "cea mai mare criza din lume pe care o avem in prezent", a afirmat marti un responsabil al ONU, la o zi dupa o misiune de evaluare umanitara in nord-vestul Siriei, informeaza AFP potrivit news.ro. "Ne confruntam cu o criza umanitara cu adevarat majora",…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell se va afla marti si miercuri la Ankara pentru discutii la nivel inalt privind situatia din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, a anuntat Uniunea Europeana intr-un comunicat, informeaza AFP. Insotit de comisarul european pentru gestionarea crizelor Janez Lenarcic,…

- Grecia a blocat orice cerere de azil noua pentru luna urmatoare, dupa ce Turcia „a deschis porțile”, pentru migranții care sa calatoreasca în UE, relateaza BBC.Anterior, oficialii greci precizasera ca au oprit aproape 10.000 de migranți care aveau intenția de a traversa frontiera…

- Turcia nu va mai opri refugiaAii sirieni sAƒ ajungAƒ A®n Europa, a declarat un A®nalt oficial turc, A®n timp ce Ankara a rAƒspuns la uciderea a 33 de soldaAi turci A®ntr-un atac aerian al forAelor guvernamentale siriene A®n regiunea Idlib din nord-vestul Siriei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea „cât mai curând posibil” a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza Agerpres citând AFP.„Trebuie sa avem…

- Turcia nu exclude ca Statele Unite sa trimita rachete Patriot in teritoriul sau dupa uciderea unor militari turci in atacuri atribuite regimului Bashar al-Assad in provincia Idlib. Un anunt in acest sens a fost facut joi de ministrul Apararii de la Ankara, Hulusi Akar, in timp ce Uniunea Europeana (UE)…

- Imaginile video aparute arata un elicopter de fabricatie ruseasca, Mi-17, cuprins de flacari, apoi prabusindu-se spre pamant. Incidentul s-a petrecut langa orasul Nerab, care a fost ocupat de curand de trupe ale guvernului sirian. Atacul s-a petrecut marti, la doar o zi dupa ce cinci soldati turci…