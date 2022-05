Organizația Mondială a Sănătații (OMS) spune că obezitatea a devenit o pandemie Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca obezitatea a devenit o pandemie Obezitatea a atins proporții epidemice in Europa, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Organizația lanseaza un avertisment dur, in timp ce un raport constata ca obezitatea provoaca 200.000 de cazuri de cancer pe an in Europa și 1,2 milioane de decese pe an. In primul studiu de acest fel din ultimii 15 ani, OMS arata ca […] Citește Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca obezitatea a devenit o pandemie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

