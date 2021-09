Organizatia Mondiala a Sanatatii inaspreste criteriile cu privire la calitatea aerului pentru prima oara din 2005

Este pentru prima oara cand OMS isi actualizeaza liniile durectoare mondiale cu privire la calitatea aerului din 2005. Numeroase date arata ca poluarea atmosferica care are o incidenta asupra diverselor aspecte ale sanatatii a crescut in mod sensibil de atunci. Din acest motiv, OMS a scazut aproape toate pragurile de referinta cu privire la poluantii numiti ”clasici”, si anume particule in suspensie, ozon, doxid de azot, dioxid de sulf si monoxid de carbon. Noile linii directoare nu sunt norme constrangatoare juridic, insa ele stabilesc cadrul prin care tarile isi protejeaza mai bine populatia.…