Stiri pe aceeasi tema

- ''Exista numeroase exemple in lumea intreaga care au demonstrat ca, chiar si in situatia in care epidemia este foarte intensa, poate fi inca readusa sub control'', a declarat pentru presa directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citand ca exemple situatiile din Spania, Italia si Coreea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a declarat vineri ca este inca posibila readucerea epidemiei de COVID 19 sub control, desi numarul de cazuri 39; 39;aproape s a dublat in ultimele sase saptamani 39; 39;, potrivit AFP, conform Agerpres. 39; 39;Exista numeroase exemple in lumea intreaga care au demonstrat…

- America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, afirma un inalt responsabil al Organizației Mondiale a Sanatații, care semnaleaza o situație alarmanta in Brazilia, unde numarul de imbolnaviri a trecut de 310.000 și cel al deceselor de 20.000, cu un record negru de aproape 1.200 de…

- Numarul deceselor cauzate de HIV s-ar putea dubla in Africa Subsahariana daca accesul bolnavilor la tratamente este perturbat de pandemia de noul coronavirus, a atras atentia luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat luni ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei si directorul Tedros Adhanom a anuntat ca peste 600 de spitale din lume ar putea inscrie pacienti in studii clinice pentru medicamente impotriva Covid-19, potrivit news.ro.In conferinta de…

- Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a oferit cateva sfaturi despre cum sa iti cresti imunitatea in perioada pandemiei. Dar cel mai important avertisment este despre consumul de alcool care poate crește riscul de a capta Covid-19 și poate agrava daca il obțineți, a declarat Organizația Mondiala…

- Consumul de alcool dauneaza sanatații in general, contribuie direct la creșterea cazurilor de violența și marește riscul de accident și vatamare. Dar, in timpul perioadelor de carantina la nivelul mai multor state ale lumii cauzate de pandemia COVID-19, Organizația Mondiala a Sanatații le reamintește…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca analizeaza informatiile referitoare la unii pacienti care au avut COVID-19 si care au fost testati pozitiv din nou, dupa ce alte teste facute in timp ce asteptau sa fie externati au iesit negative, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Oficialitati…