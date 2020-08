Stiri pe aceeasi tema

- Un scaun de birou, un dozator de apa si un stand pentru televizor s-au numarat printre obiectele sustrase din locuinta ministrului justitiei Kassoum Tapo, potrivit inregistrarilor video postate pe social media si a caror localizare a fost autentificata de un corespondent al Reuters. Presedintele…

- Simona Halep ar putea rata participarea la Turneul de la Palermo, din cauza noilor masuri adoptate in Italia. O data cu creșterea numarului de infectari cu Covid-19 de pe teritoriul țarii noastre, autoritațile italiene au decis o carantina de 14 zile pentru toți cei care vin din Romania. Așadar, campioana…

- Rezultatele concursului „Mot a monde" organizat de zece ani de Institutul Francez din Cluj, in parteneriat cu Organizatia Internationala a Francofoniei si Agentia Universitara a Francofoniei, publicate la inceputul saptamanii, au dat motive de satisfacție și studenților din ...

- Pe data de 6 iulie 2020, Institutul Francez din Cluj a publicat rezultatele concursului „Mot a monde”, pe care il organizeaza de zece ani in parteneriat cu Organizatia Internationala a Francofoniei si Agentia Universitara a Francofoniei. Studenti din 13 universitati romanesti au participat la acest…

- Pe 14 iunie, o patrula a armatei din Mali a fost prinsa intr-o ambuscada in regiunea Segou, in apropierea graniței dintre Mali și Mauritania. Potrivit unei surse din interiorul serviciilor de securitate ale statului Mali, 20 de soldați aflati in trei vehicule au putut sa se alature taberei militare,…

- Magistrații de la Curtea Constituționala a Romaniei au tulburat apele… liberale intr-un act normativ care a vizat schimbarea in bloc a unor directori de instituții din țara. Din 40 de județe mai exact, inclusiv capitala.

- Aflat la cea de-a 22-a editie, festivalul organizat de catre Institutul Francez din Iasi, in colaborare cu celelalte institute francofone din tara, se va derula in perioada 5-14 iunie, cu ajutorul structurilor culturale din 20 de tari. In Romania, festivalul este coordonat de Institutul Francez din…

- COMUNICAT DE PRESA In aceasta perioada plina de nesiguranța, echipa Festivalului de foarte scurt metraj Tres Court a avut o certitudine: aceea ca festivalul trebuie sa continue! Zis și facut, cea de-a 22-a ediție a festivalului Très Court se va derula online din 5 până în 14 iunie 2020 cu ajutorul…