Stiri pe aceeasi tema

- Cum a devenit Suedia `paria lumii islamice și nu numai`/ Rusia a bagat trolii in acțiune și amplifica isteria (analiza)Conducatorii Iranului și Irakului se folosesc de indignarea provocata de arderea Coranului (și mai noi amenințarea cu arderea Torei și a Bibliei) pentru a distrage atenția de la…

- Armata din Columbia a declarat ca 13 persoane au fost ucise in timpul ciocnirilor dintre soldati si rebelii de extrema stanga Farc, informeaza Rador.Confruntarea a avut loc intr-o regiune muntoasa, unde armata columbiana derula o operatiune impotriva unei tabere disidente a Farc, in provincia Cauca.…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI), cu sediul la Jeddah, in vestul Arabiei Saudite, s-a declarat luni "dezamagita" de absenta luarii unor masuri de catre Suedia si Danemarca dupa mai multe incidente cu incendierea si profanarea Coranului, care au au generat o criza diplomatica cu mai multe state…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI), cu sediul la Jeddah (vestul Arabiei Saudite) s-a declarat "dezamagita" luni de absenta, potrivit ei, a unor masuri luate de Suedia si Danemarca dupa mai multe incidente cu incendierea si profanarea Coranului.

- Suedia si Danemarca au in vedere interzicerea arderii Coranului, deoarece aceste actiuni le pun in pericol securitatea si au provocat puternice proteste in tarile musulmane, relateaza dpa. Premierul suedez Ulf Kristersson a avut mai multe discuții cu omologul sau danez Mette Frederiksen in legatura…

- Un grup de protestatari din Danemarca a ars un exemplar al Coranului in fata ambasadei Irakului la Copenhaga intr-un act condamnat ferm de regimul din Bagdad. Grupul care se autointituleaza „Patriotii danezi” a mai organizat o demonstratie similara saptamana trecuta, evenimentul a fost transmis in direct…

- Mii de oameni au manifestat luni (24 iulie) in Yemen, in capitala Sanaa, impotriva profanarii(arderii) Coranului in Danemarca și Suedia, potrivit Reuters. Protestul a fost organizat de mișcarea Houthi care controleaza o mare parte din nord-vestul Yemenului, inclusiv capitala Sanaa, de la sfarșitul anului…

- Un grup restrans de protestatari din Danemarca a incendiat luni un exemplar al Coranului in fata ambasadei Irakului la Copenhaga, riscand sa provoace o adancire a deteriorarii relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, relateaza Reuters. Grupul care se autointituleaza „Patriotii danezi” a organizat…