Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu luna mai se anunța noi proteste! Dupa profesori, și Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) ia in calcul declanșarea actiunilor de protest in fata Guvernului si a ministerelor de resort, pe perioada nedeterminata. Cauza o reprezinta informatiile aparute…

- Vești proaste de la ministrul Fondurilor Europene. PNRR aduce bani multi in Romania, dar aduce si obligatii care se vor reflecta in buzunarul angajatilor de la stat. Un anunț bomba vine de la ministrul Fondurilor Europene. Marcel Bolos a anuntat ca veniturile angajaților de la stat vor scadea dupa ce…

- Tensiuni in coaliție pe masurile de austeritate. Potrivit surselor, UDMR nu vrea sa fie introdusa interdicția privind cumulul pensiei cu al salariului. Asta in timp ce premierul Nicolae Ciuca a cerut ministrului de Finanțe sa gaseasca soluția astfel incat

- Ultimul cuvant in privința reducerii cheltuielilor bugetare il au liderii partidelor de la guvernare. Dar nici in coaliție situația nu este limpede. Confruntați cu nemulțumirile primarilor și cu amenințarea grevelor generale, șefii PSD și PNL au avut luni doua ședințe de urgența.

- Ultimul cuvant in privința reducerii cheltuielilor bugetare il au liderii partidelor de la guvernare. Dar nici in coaliție situația nu este limpede. Confruntați cu nemulțumirile primarilor și cu amenințarea grevelor generale, șefii PSD și PNL au avut luni doua ședințe de urgența.

- Autoritatile analizeaza un plan de reducere a cheltuielilor in sectorul public ce ar urma sa fie aprobat saptamana viitoare de guvern printr-o ordonanta de urgenta, dupa ce anterior masurile vor fi validate intr-o sedinta a coalitiei, informeaza Rador.Amintim ca atat premierul, cat si ministrul finatelor…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care angajarile la stat vor fi inghețate. Masura va fi in vigoare pana la finele lui 2023.Aceasta ordonanța de urgența ar urma sa fie adoptata in ședința Guvernului de luni, 24 aprilie. Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca noile masuri propuse in sectorul…

- Guvernul a decis inghețarea tuturor salariilor bugetarilor pana la momentul in care va fi adoptata noua lege a salarizarii unitare.„Am avut o analiza asupra primului trimestru si decizia este ca este nevoie de o serie de ajustari inclusiv pe cheltuielile bugetare, mai ales cele neesentiale. Am cerut…