- ”Guvernul Romaniei a adoptat, miercuri, 19 octombrie, Hotararea pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism – Masterplanul investitiilor in turism – si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 05 octombrie a.c., Memorandumul cu tema „Incadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, Programul pentru susținerea IMM-urilor – in politicile economico-bugetare și financiare ale statului…

- ”Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a lansat spre consultare publica, Ordonanta de Urgenta privind licenta industriala unica. Actul normativ a fost initiat alaturi de Consiliul Concurentei”, informeaza ministerul. Scopul proiectului de act normativ il reprezinta modificarea sau renuntarea la…

- ”Suspendarea temporara a zborurilor de catre compania aeriana Blue Air a afectat semnificativ agentiile de turism din Romania. Suplimentar fata de masurile de criza intreprinse de Guvernul Romaniei, acestea au asigurat din fonduri proprii repatrierea turistilor in conditii de siguranta, onorand astfel…

- Asociația Intreprinzatorilor Maramureș (AIM), in parteneriat cu organizațiile membre UNPR din județele Bihor, Satu Mare și Salaj, sub egida Uniunii Naționale a Patronatului Roman (UNPR), organizeaza „Business Forum Nord – Vest”, ediția a II-a, care va avea loc in data de 6 octombrie 2022, la Hotel Magus,…

- ”Ministerul Antreprenoriatului si Turismului prelungeste perioada de depunere a proiectelor pentru granturi nerambursabile pentru Pilonul II Start-Up Nation Diaspora 2022”, anunta ministerul. ‚‚Avem peste 600 de firme inscrise in cadrul Start-Up Nation Diaspora, insa bugetul ne permite sa finantam 1.000…

- Reamintim beneficiarilor celei de-a doua sesiuni a Masurii „Microgranturi” sa depuna raportul de progres, impreuna cu documentele aferente, in termenul limita de 90 de zile calendaristice, perioada care incepe din momentul incasarii ajutorului financiar. In situația nedorita in care termenul va fi depașit,…