- Inalta Curte de Casatie si Justitie ( ICCJ ) a decis ca dosarul in care Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, este acuzata de luare de mita sa fie judecat de Tribunalul Maramures. Decizia este definitiva. Instanta suprema a solutionat astfel conflictul de competenta dintre Tribunalul Bucuresti…

- Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a declarat in legatura cu clasarea dosarului "Fatada" de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in care era urmarita penal pentru fapte de coruptie, ca nu va merge la CEDO, insa il va actiona in instanta pe unul dintre denuntatori. Citește și: Guvernul…

