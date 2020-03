Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe; Florin Cițu a anunțat pe contul sau de Facebook ca in ședința de astazi Guvernul va rediscuta Ordonanța care amana plata ratelor romanilor pana la 9 luni, pentru ca au fost omise din varianta trimisa spre publicare cateva observații ale MFP care

- Guvernul urmeaza sa clarifice cum poate fi folosita de romanii cu credite si de firmele aflate in dificultate ordonanța de urgența care suspenda plata ratelor. Pe agenda ședinței executivului de luni ar urma sa se afle normele de aplicare ale acestui act normativ. Romanii vor putea amana plata ratelor…

- Cițu promite normele de aplicare a OUG privind amanarea ratelor “foarte rapid”: “Ordonanta este unica in Europa pentru ca se refera la toti debitorii și pentru toate tipurile de credite” Normele de aplicare a ordonantei referitoare la amanarea platii ratelor la banci vor intra…

- Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioada de pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a precizat ca in sedinta de…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta care ar expira in luna mai. Premierul Ludovic Orban a afirmat ca spera in limitarea pandemiei pana in vara, astfel incat, in sezonul estival, turismul sa se poata relansa. Guvernul discuta, in sedinta…

- Conform documentului obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS, Ordonanța prevede ca de aceasta amanare vor beneficia doar persoanele fizice ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de criza generata de coronavirus.IMM-urile pot beneficia de aceasta facilitate doar cele care și-au incetat…

- Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni, a declarat la inceputul sedintei Executivului ministrul de Finante, Florin Citu. "Suntem pregatiti cu OUG, vizeaza persoane fizice, juridice. Pana la 9 luni este perioada pentru care se…

- Grupurile militare de coordonare vor fi prezente incepand din aceasta dimineata la mai multe intreprinderi din Ungaria – a anuntat Tibor Benko, ministrul ungar al Apararii. Tibor Benko a precizat ca exista cateva sute de intreprinderi ungare care au o infrastructura in care Armata ungara ar putea indeplini…