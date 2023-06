Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul Diana -Anca Artene a semnat astazi ordinul prin care s-a luat act de dispozitivul deciziei nr. 397 din 21.06.2023, pronunțata de Inalta Curte de Casație și Justiție și s-a constatat lipsa motivelor de fapt și de drept care sa justifice menținerea incetarii de drept a mandatului de primar…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a declarat miercuri, la iesirea din penitenciar, dupa ce a fost achitat in dosarul Colectiv, ca isi va relua functia de primar si ca nu va cere despagubiri de la statul roman. Exista o speranta in Romania pentru dreptate, a mai afirmat Piedone. Cristian…

- Acuzat de abuz in serviciu in Dosarul „Colectiv” și condamnat la 4 ani in spatele gratiilor, fostul edil va fi eliberat din penitenciar. Decizia definitiva a fost luata de Inalta Curte de Casație și Justiție, scrie europafm.ro. Inalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul in casație formulat…