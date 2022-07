Ordin de protecție doar pe hârtie: O tânără din Blaj agresată de iubit, în plină stradă. Bărbatul nu avea voie să se apropie de ea Ordin de protecție doar pe hartie: O tanara din Blaj agresata de iubit, in plina strada. Barbatul nu avea voie sa se apropie de ea Ordinele de protecție emise pe hartie, fara un control real asupra barbaților carora le este interzis sa se apropie de o femeie, nu au de cele mai multe ori nici un efect. Un nou caz in care ordinul de protecție nu a fost respectat a avut loc, vineri 22 iulie la Blaj. Potrivit IPJ Alba, […] Citește Ordin de protecție doar pe hartie: O tanara din Blaj agresata de iubit, in plina strada. Barbatul nu avea voie sa se apropie de ea in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

