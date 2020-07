Ordin de carantinare a localității Cartojani. Județul Giurgiu devine primul în care se aplică noua lege Instituția Prefectului Județului Giurgiu va informeaza ca incepand cu data de 22.07.2020, ora 17.00, se instituie masura de carantina pentru localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, in conformitate cu Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența nr. 4659201 din 22.07.2020. Masura a fost instituita luandu-se in considerare situația epidemiologica din județul Giurgiu, comuna Roata de Jos, localitatea Cartojani, generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unui numar de 32 de persoane infectate cu virusul SARS COV-2 prin transmitere comunitara,… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

