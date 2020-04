Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. In cadrul briefingului de presa de dimineața, ministrul Sanatații Viorica Dumbraveanu a prezentat informații actualizate privind controlul raspandirii infecției cu COVID-19 in Moldova. ”Astazi venim cu un raport mai amplu, in dinamica a situației epidemiologice. Vom…

- Persoanele in varsta de peste 65 de ani nu vor fi indepartate de familii Foto: Arhiva/UN Photo Avocatul Poporului cere autoritaților sa linișteasca populația și sa dea asigurari ca persoanele în vârsta de peste 65 de ani nu vor fi îndepartate din familiile și din locuințele…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni ca se ia in calcul la nivel guvernamental prelungirea restricțiilor de circulație pentru persoanele varstnice cu cel puțin o luna de zile dupa ridicarea starii de urgența in Romania. „Se ia in calcul si mai mult de o luna, daca situatia e dificila.…

- Kaufland Romania introduce o linie telefonica speciala prin care persoanele cu varsta de peste 65 de ani si cele cu dizabilitati pot plasa comenzi telefonice, informeaza marti compania. Livrarea la domiciliu este gratuita pentru aceste persoane, prin parteneriatul pe care Kaufland il are cu platforma…

- Restricții de circulație obligatorii pe timp de zi și noapte Începând de miercuri sunt în vigoare restricții de circulație obligatorii pe timp de zi și noapte. Pentru a merge la serviciu este necesara legitimația de serviciu sau adeverința de la angajator sau declarația pe…

- Contrar declarației facute astazi de președintele Klaus Iohannis, conform careia persoanele de peste 65 de ani vor trebui sa stea tot timpul acasa, premierul Ludovic Orban a anunțat in aceasta seara ca va exista un interval.orar in care acestea vor putea ieși. Ludovic Orban a anuntat in cadrul unei…

- Principalele masuri anuntate de M.A.I au fost legate de parasirea locuintei în anumite intervale orare, închiderea mall-urilor si a cabinetelor dentare, dar si o masura prin care autoritatile locale vor avea grija de persoanele în vârsta. Conform Articolului 8, persoanele…

