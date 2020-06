Pe 21 iunie 1982, Parisul canta și dansa pentru prima oara marcand Sarbatoarea Muzicii in ziua solstițiului de vara. Inițiativa a ministrului culturii francez de la acea data – Jack Lang – și a compozitorului și muzicologului Maurice Fleuret, Fete de la Musique a devenit treptat o sarbatoare internaționala a muzicii, marcata in peste 120 de țari din lume in fiecare an, pe 21 iunie, prin evenimente dedicate muzicii, derulate cel mai adesea in aer liber. Ideea evenimentului a pornit in Franța de la descoperirea (printr-un studiu de populație) a faptului ca unul din doi tineri canta la un instrument…