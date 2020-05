Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca este necesara schimbarea mecanismului de alegere a judecatorilor constituționali, precum și stabilirea unor limte ale atribuțiilor Curții Constituționale (CCR). „Cu siguranta, (se impune – n.red.) o schimbare a mecanismului de alegere. De asemenea,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce a vizitat Uzina Dacia de la Mioveni, ca este importanta reluarea activitatii, intrucat fabrica realizeaza 3% din PIB-ul Romaniei, in timp ce intreaga industrie automotive reprezinta 10% din BIP si 14% din exporturi potrivit news.ro.”Am vrut…

- Chiar a doua zi dupa data de 24 februarie, cand este programat votul de investire a noului Guvern, se implinesc cele 15 zile pe care le cere procedura reglementata de Regulamentul ședințelor comune - ca termen de supunere la vot a „acordarii increderii” noului Cabinet. Dupa expirarea acestui…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca s-a uitat și in alte țari cum se acorda alocațiile pentru copii și a precizat ca unul dintre modelele interesante este de acordare a alocației sub forma de vouchere, in așa fel incat banii sa fie cheltuiți in interesul copilului.Citește și: NUCLEARA -…