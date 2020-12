Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca va exista un acord intre partidele care vor forma coalitia de guvernare, mentionand ca negocierile care vor incepe sambata se vor derula pe mai multe paliere vizand programul si structura Executivului si nivelul parlamentar. Joi dimineata, liderii PNL, USR PLUS si UDMR s-au intalnit, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, pentru a discuta despre formarea unei coalitii de guvernare. "A fost practic inceputul discutiilor. Cred ca au comunicat si partenerii nostri. Deci, am luat decizia sa formam impreuna o coalitie care sa genereze o majoritate…