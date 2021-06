Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…

- Partidele din coalitia de guvernare au stabilit amanarea pentru 1 ianuarie anul viitor a majorarii cu 20% a alocatiilor, prevazuta sa intre in vigoare de luna viitoare. Liderul PNL, Ludovic Orban: Mentinem acea majorare care este stabilita prin lege, prin legea care a fost adoptata in Parlament, a fost…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Parlament, ca au existat discuții cu Bruxelles-ul și in coaliție despre majorarea varstei de pensionare, dar nu s-a luat o decizie in acest sens. „De discutat evident ca s-a discutat acest subiect si nu e un subiect nou pe piata, dar nu s-a…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni, 17 mai, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca organizarea Congresului partidului, in care se vor face alegerile la nivel național, va avea loc doar cand conditiile epidemiologice vor permite. „Am discutat de Congres. Am spus…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban a declarat luni, ca nu crede ca protestele au fost organizate din senin în atâtea orase. Orban crede ca este folosita pandemia ca pretext si exploatata starea de spirit a oamenilor care a caror rabdare a fost pusa la încercare de peste…

- ​Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marti seara, ca stie ca, odata cu candidatura la functia de presedinte al Partidului National Liberal, trebuie sa ia foarte în serios si candidatura la presedintia României. El a precizat ca va face analize serioase, pentru ca alegerile sa fie câstigate…