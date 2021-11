Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis dar și mai mulți liberali i-au cerut lui Ludovic Orban, in perioada in care era premier, sa-l schimbe din functie pe Raed Arafat. „Nu am luat in calcul, mi s-a cerut. Mai multi. Mi-au cerut mai multi liberali“, a declarat Orban duminica, la Prima TV. Intrebat daca presedintele…

- Cadrele didactice trebuie sa faca testarea cu saliva a elevilor, explica Raed Arafat. „Daca ne așteptam sa vina unii din afara școlii sa faca acest lucru, nu va merge”, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), potrivit portalinvatamant.ro . Testele cu saliva vor ajunge in școli…

- Raed Arafat a scris duminica pe Facebook ca nu are și nu poarta pistol, iar in fotografia despre care unele publicații online au scris ca arata acest lucru apare, de fapt, purtand la brau telefonul mobil și stația radio.„Știam de aceasta poza care circula de ceva timp, insa ieri mi-a spus un prieten…

- Imagini cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, in care se spune ca poarta arma, au devenit virale. Medicul spune ca este „dezinformare”, iar el nici macar nu are permis de port arma. Imaginile cu dr. Raed Arafat care ar purta arma la brau au devenit virale, insa medicul…

- La finalul ședinței Guvernului Romaniei de astazi, vineri, 22 octombrie, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, seceretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a prezentat o serie de informații, inclusiv noile restricții care vor intra in vigoare luni, 25 octombrie, și care…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a declarat ca in ședința de Guvern a fost avizata achizitionarea a doua avioane de transport medicalizat. Investiția totala este de 40 de milioane de lei. Secretarul de stat a mentionat ca licitatia este in curs de finalizare si ca fiecare…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, le recomanda persoanelor care manifesta simptome de COVID sa nu mearga la munca, sa respecte regulile sanitare, sa se testeze si sa ia legatura cu medicul de familie cat mai rapid, pentru a nu ingreuna actiunile de combatere a raspandirii…

- Cei 142 de pompieri romani care au participat la stingerea incendiilor de vegetație din Grecia au fost inaintati in grad in mod excepțional, astazi, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, si a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Printre ei se numara…