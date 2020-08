Stiri pe aceeasi tema

- Compania Best Achizitii a incheiat anul aceasta sapte contracte cu Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, aflata in subordinea Primariei Capitalei, in valoare de 9,2 milioane de lei, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Compania a fost amintita…

- "Din pacate, ne-am confruntat cu contestatii din partea unei firme care parca a planificat sa tergiverseze cat mai mult luarea unei decizii", a afirmat premierul Ludovic Orban luni, cand a fost intrebat despre distribuirea mastilor pentru persoanele defavorizate. Premierul a precizat ca Ministerul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a scris, in cadrul unei postari pe contul sau de Facebook, ca premierul Ludovic Orban „insista sa acopere incompetența Guvernului” in ceea ce privește...

- Este scandal in toata regula intre premierul Romaniei și primarul general al Capitalei pe achiziționarea maștilor pentru persoanele defavorizate. Ludovic Orban acuza ca licitația de la Ministerul Sanatații a fost contestata și apoi atacata la Curtea de Apel de o firma ”abonata a Primariei Capitalei”.…

- Direcțiile de Sanatate Publica vor emite decizii in cazul celor peste 4.000 de romani care au ieșit din spital la cerere sau au refuzat internarea, ei urmand sa fie sa stea izolați 14 zile acasa, fie sa fie internați daca simptomele persista, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban. Orban a declarat,…

- Ancheta epidemiologica dupa confirmarea unui caz pozitiv de coronavirus va dura „cel mai probabil 24 de ore”, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban.Premierul a spus, marți, dupa discuțiile cu specialiștii din Ministerul Sanatații, ca este nevoie de o intarire a DSP-urilor, mai ales ca…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a finalizat miercuri achizitia mastilor de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate. Potrivit unui comunicat al MS transmis Agerpres, conform ordonantei de urgenta aprobate de Guvern, achizitia mastilor de protectie a fost realizata prin procedura de negociere…

- Un semnal de alarma este tras cu privire la persoanele cu dizabilitați. Ele au fost uitat de Guvernul Orban din legea transmisa Parlamentului cu privire la reglementarea Starii de Alerta. Atenționarea este facuta de presedintele ALDE Sector 4, Adrian Chiotan, fost Președinte al Autoritatii Nationale…