Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt pentru existenta unor sporuri care sa fie bine intemeiate, bine justificate si care sa reflecte cu adevarat o realitate in ceea ce priveste munca depusa de beneficiarii acestor sporuri si de conditiile in care se desfasoara activitatea loc. Este o analiza. Urmeaza sa fie modificata legea salarizarii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este de parere ca amendamentele la legea bugetului și la legea asigurarilor sociale de stat trebuie sa fie intr-un numar minim in Parlament, pentru a nu afecta gandirea bugetara. In perioada lui Liviu Dragnea, PSD iși utiliza majoritatea din Parlament și trecea Legea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut declaratii de presa dupa sedinta Biroului Politic National in care au fost validati prefectii si subprefectii din partea Partidului Național Liberal. Orban a spus ca organizatiile PNL au formulat propuneri pentru functiile de secretari de stat, presedinti, vicepresedinti…

- Raluca Turcan a declarat la Realitatea PLUS, ca, prin masurile economice luate in pandemie, s-au salvat 1,3 milioane de locuri de munca. „Am salvat 1,3 milioane de locuri de munca prin aceasta masura a șomajului tehnic. Am alocat 4,2 miliarde de lei. Masura a fost prelungita pana in…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, este propunerea PNL pentru funcția de premier, susțin surse de la varful partidului. Conducerea PNL urmeaza sa valideze in ședința aceasta propunere. Coșurile de cumparaturi ar putea fi interzise in supermarketurile din București Președintele PNL, Ludovic Orban,…

- Relatia primarului general al Capitalei cu Guvernul si cu PNL este una foarte corecta, iar consilierii generali vor sustine proiectele lui Nicusor Dan, "care are nevoie de sprijin pentru a corecta toate greselile pe care PSD le-a facut in Bucuresti", a declarat joi presedintele PNL Bucuresti, Violeta…

- Relatia primarului general al Capitalei cu Guvernul si cu PNL este una foarte corecta, iar consilierii generali vor sustine proiectele lui Nicusor Dan, "care are nevoie de sprijin pentru a corecta toate greselile pe care PSD le-a facut in Bucuresti", a declarat joi presedintele PNL Bucuresti, Violeta…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca va exista o crestere graduala a salariului minim pe economie pana va ajunge la salariul minim in constructii. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen',…